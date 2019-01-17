الدرك يحرر قاصرة حولها موظف بمستشفى المحقن في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرسى الحجاج في وهران من تحرير قاصر كانت محل بحث بعد اختفائها الغامض.

وتم العثور عليها بمستشفى المحقن أين يعمل المتهم في قضية الحال، والتي تعود إلى يوم أمس.

وتلقت الفرقة ذاتها مكالمة هاتفية من فرقة الدرك لأرزيو تفيد بإلقاء القبض على مشتبه به في تحويل قاصر من قبل شخص يعمل بمستشفى المحقن.

أين كانت هذه الأخيرة تتلقى العلاج بنفس المؤسسة الإستشفائية وقت تنقل عناصر الدرك الي عين المكان.

حيث تم توقيف المتهم واقتياده إلى مقر الدرك الوطني لمرسى الحجاج لاستكمال التحقيقات معه.

وأيضا الوقوف على ملابسات قضية إختفاء القاصر وتحويلها من طرفه.