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الدرك يحرر قاصر من مختطفيها بعد إجبارها على سرقة مجوهرات والدتها بوهران

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الدرك يحرر قاصر من مختطفيها بعد إجبارها على سرقة مجوهرات والدتها بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من فصيلة الأمن والتدخل رقم 6 بقمبيطة التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران، من تحرير قاصر بعد اختطافها من طرف مجموعة أشرار خلال دورية عادية لهم.

أين لفت انتباههم 6 أشخاص، تم الاشتباه في تصرفاتهم وتحركاتهم، حيث وبعد تدخلهم والقيام بتفتيشهم ثم التحقيق معهم تبين أنهم متورطون في قضية تحويل قاصر.

القاصر كانت محل بحث منذ 15 جوان وإجبارها على سرقة مجوهرات والدتها، ليتم إلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني للدار البيضاء لإستكمال التحقيقات معهم قبل البث في قضيتهم أمام العدالة.


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