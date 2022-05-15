الدرك يحرر مراهقا اختطفه شخصان بالقوة نحو مزرعة في تلمسان

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بفلاوسن في تلمسان من تحرير قاصر يبلغ من العمر 17 سنة من قبضة شخصين قاما بإبعاده بالقوة قبل استدراجه نحو احدى المزارع لدواع مجهولة.

وعلى اثر تلقي الفرقة المذكورة بلاغا من شقيق الضحية طوقت المكان الذي تم تحويله عليه وهو عبارة عن مزرعة و من داخلها تم تحرير القاصر موازاة مع الامساك بالجانيين ومباشرة تحريات معهما حول ملابسات القضية.

من جهة اخرى فككت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيرني عصابة إجرامية مختصة في الاعتداء على اصحاب المركبات بدافع السرقة حيث طوق 4 افراد من هذه العصابة شخصين كانا في جولة بسد المفروش اين اشهروا في وجههما أسلحة بيضاء واجبروهما على تسليم ما كان بحوزتهما من غنائم متمثلة في هواتف نقالة و دراجة، واشتغالا على شكوى الضحيتين تم الوصول الى الفاعلين وتوقيفهم.

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تمكنت مصالح الجمارك بولاية تلمسان، من حجز 6439 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

العملية جاءت في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها مختلف مصالح الجمارك بمفتشية أقسام الجمارك بسيدي بلعباس. لأجل مكافحة كافة أشكال الغش. التهريب والجريمة المنظمة. حماية لإقتصادنا الوطني وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما قام كل من أعوان الفرقة المتعددة المهام بإبن باديس و الفرقة المتعددة المهام برأس الماء. بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للجمارك بتلمسان. على إثر عمليتين منفصلتين من حجز6439 قرص مهلوس من نوع بريقبالين و 500 قرص مهلوس من نوع إكستازي على متن سياريتين سياحيتين. و هذا على إثر عملية تفتيش دقيقة للسيارتين أين تم اكتشاف البضاعة التي تدخل في إطار تهريب بضاعة محظورة حظرا مطلقا طبقا للنصوص و القوانين المعمول بها.

وتبعا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تسليم الموقوفين. بالإضافة كذلك إلى البضاعة المحجوزة إلى الجهات الأمنية المختصّة لاستكمال التحقيقات.

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