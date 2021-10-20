الدرك يحرّر رهينة اختطفه شخصان في “عين الشهداء” بالجلفة

الضحية تمّ وضعه في صندوق خلفي لسيارة وتكبيله بسلسلة حديدية مغلوقة بـ “كادنة”

تمكنت، نهار أول أمس، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “عين الشهداء” غرب جنوب عاصمة الولاية الجلفة، من تحرير شخص في العقد الرابع من العمر، بعد اختطافه من طرف شخصين أعمارهما بين العقد الثالث والرابع.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الضحية تم احتجازه بكل وحشية من طرف المشبوهين فيهما في مسكن مهجور، قبل تكبيله بسلسلة حديدية وقفل ثم وضعه داخل سيارة نفعية من نوع “نيسان” قصد تحويله إلى وجهة مجهولة بولاية الأغواط.

وقد جرى توقيف الخاطفين على مستوى حاجز أمني تمت إقامته باعتراض سبيل الجناة، وذلك بعدما تلقى أفراد الدرك نداء استغاثة من طرف أحد المواطنين الذي شاهد الواقعة.

وتكللت عملية الدرك بتوقيف المشتبه فيهما على متن مركبة وتحرير الضحية الذي كان في حالة صدمة مكبلا اليدين في المقعد الخلفي بسلسلة وقفل حديدي.

وقام أفراد الدرك بحجز أداة الجريمة وذخيرة صيد، منها 9 خراطيش عيار 16 مم وقفل حديدي ومفاتيح وعصا خشبية مهيأة.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن الجناة تم تحويلهما بعد إجراءات التحقيق للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص للإدريسية، الذي أحالهما على قاضي التحقيق بذات المحكمة، الذي بعد الاستماع إليهما وللضحية، أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.