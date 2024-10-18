الدرك يحقق حلم الشاب بلال مراد

حققت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكثبان، حلم الشاب بلال مراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليكون دركي ليوم واحد.

وفتحت الفرقة أبوابها لتحقيق حلم هذا المواطن من خلال استقباله في مكتب قائد الفرقة الإقليمية.

وتم تنظيم خرجة ميدانية رفقة أفراد الفرقة أين شارك الشاب في مختلف المهام الميدانية للدركي. كما ساهم في تسهيل حركة المرور.

وبهذا تكون الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكثبان قد ساهمت في تحقيق حلم مراد ومعايشته للظروف الحقيقية لحياة الدركي.