الدرك يحقق في الإعتداء على القناة الرئيسية للمياه بالزبوجة في الشلف

أفادت اليوم مصادر مطلعة النهار أولاين بأن مصالح الدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية الزبوجة في ولاية الشلف قد تدخلت لفتح تحقيق في الإعتداء الذي طال في أول أيام عيد الأضحى القناة الرئيسية للمياه في الجزء الرابط بين بلديتي الزبوجة وبنايرية.

وتأتي هذه التحقيقات بعد أن قام الممثل القانوني و المسيير التقني لمؤسسة الجزائرية للمياه لبلديتي الزبوجة وبنايرية بتقبيد شكوى ضد مجهولين بعد تعرض 03 غرف للتهوية على مستوى قناة جر المياه ذات قطر 400 ملم للتخريب فضلا عن سرقة المياه.

حدث هذا ، في وقت تنقلت مصالح الدرك الوطني لمعاينة مكان الحادث في إنتظار ما ستسفر عليه التحريات و التحقيقات الجارية في القضية.