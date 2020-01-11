الدرك يحقّق مع رئيسة دائرة المحمدية في معسكر

شرعت المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية معسكر، في الاستماع إلى إفادات عدد من المسؤولين.

في مزاعم حول وجود تجاوزات وخروقات في عملية توزيع حصة 54 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري.

لفائدة 14 مستفيدا في بلدية المحمدية، حيث كان عناصر الفرقة الإقليمية قد استمعوا إلى إفادة رئيسة الدائرة.

كونها رئيسة لجنة توزيع المساكن ومقرّرة تنفيذية في مشروع هدم البنايات الهشّة.

وترحيل قاطنيها إلى شقق سكنية جاهزة في القطب السكني الجديد للمدينة الجديدة الكائن في الضاحية الجنوبية.

وقد مكّنت التحقيقات من الاستماع إلى إفادات المالكين الأصليين للمجمّعات السكنية الهشّة في شارع «صحبي سليمان».

حيال التصريح بالعدد الحقيقي للمستأجرين، الذي لم يتجاوز 14 مقيما، نظير توزيع 54 وحدة سكنية.

أين تضمنت التحقيقات التحري والتقصي عن هوية باقي المستفيدين ممن تمّ إدماجهم في البنايات الهشّة المذكورة.

في سياق ما تمّ اعتباره تصريحا كاذبا، قد يضع المخالفين تحت طائلة المتابعات القضائية.

مما يستدعي تسليط الضوء على الكيفية التي تمّ انتهاجها من طرف مصالح دائرة المحمدية .

في ضبط هوية المقيمين الحقيقيين من عموم 54 وحدة سكنية تمّ توزيعها.

هذا وتقرر الاستماع إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بوصفه موقّعا على محضر هدم البنايات الهشّة.