الدرك يداهم مرآبا سريا تُسوَّق منه لحوم حمير مذبوحة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالكرمة التابعة لكتيبة السانيا بوهران من الإيقاع بعصابة اجرامية مختصة في ذبح وتسويق لحوم الحمير.

جماعة الأشرار المتكونة من أربعة أشخاص كانت تنشط في عمليات الذبح على مستوى مرآب سري متواجد بقرية الحامول التابعة لبلدية الكرمة فيما كانت تتم عمليات البيع والتسويق بوسط مدينة وهران.

وقد أسفرت عملية المداهمة للمرآب عن حجز أكثر من 20 رأس حمير بقوائمها، 3 قناطير لحوم حمير ، عتاد مستعمل في عمليات الذبح، السلخ والتقطيع إلى جانب شاحنة وسيارتين كانت تستعمل في نقل وتسويق هذه اللحوم.

وقد تم توقيف المشتبه بهم الأربعة أين تم إصدار عدة جنح ضدهم من بينها تكوين جماعة اشرار لغرض خداع المستهلك، جنحة الذبح غير الشرعي وتعريض حياة الغير للخطر فيما تواصل عناصر الدرك تحقيقاتها في القضية.