عاجل

الدرك يداهم مستودعا به مواد غذائية مخزنة بسيدي البشير في وهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الدرك يداهم مستودعا به مواد غذائية مخزنة بسيدي البشير في وهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير بوهران من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية كانت موجهة للاستهلاك منها ما هي منتهية الصلاحية وبوسطها فضلات بشرية.

العملية النوعية لذات الفرقة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتخزين مواد غذائية بمستودع يقه بمتطقة سيدي البشير اين تم وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية مداهمة المستودع بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة اين تم ضبط داخله 262 قنطار من السميد، 85 قنطار من الفرينة، 194 قارورة زيت سعة لتر واحد، 192 قارورة سعة 5 لترات، 66 قنطار من السكر ، 100 كيس ارز سعة 1 كلغ منتهية الصلاحية و240 علبة مايونيز منتهية الصلاحية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=793896

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com