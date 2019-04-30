الدرك يداهم مستودعا ويحجز 18 ألف أنبوب لمشروب “فلاش” منتتهي الصلاحية بوهران

تمكنت عناصر من فرقة الإقليمية للدرك الوطني، لحاسي بن عقبة، بوهران، من حجز مشروب “فلاش” منتهي الصلاحية.

وجاء ذلك بفضل استغلال الفرقة لمعلومات، تفيد بترويج وبيع منتوج مشروب معطر، مخصص للأطفال، من نوع “فلاش”، يحمل اسم “يوبي”، بإحدى المحلات التجارية لبلدية حاسي بن عقبة، منتهي الصلاحية، ويعود إنتاجه لسنة 2018.

على اثر ذلك، تم تنشيط عنصر الاستعلام ورصد تحركات الأشخاص المشتبه فيهم، ليتم تحديد مكان المستودع.

أين كانت السلعة مخزنة، في مكان عرض هذا المنتوج للبيع، على مستوى بعض المحلات التجارية.

حيث قام صاحبها، بتمديد صلاحيته في تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحي،ة على علبة المنتوج.

ليتم تم وضع خطة محكمة التنفيذ، وبعد تنقل عناصر الفرقة رفقة أفراد حماية المستهلك وقمع الغش، التابعين لمديرية التجارة بوهران وأفراد فرقة حماية البيئة للدرك الوطني، إلى المستودع الكائن ببلدية حاسي بن عقبة.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية، تم ضبط 720 علبة، كل علبة تحتوي 75 أنبوب عصير، أي بمجموع 54 ألف أنبوب عصير من نوع يوبي.

تحمل هذه الأنابيب، وشمين لتاريخ بداية ونهاية الصلاحية، منتهية الصلاحية بتاريخ سبتمبر2018، تم تمديد تاريخ صلاحيتها إلى غاية ديسمبر 2019.

كما تم في نفس السياق، العثور على 360 علبة بنفس المستودع، كل علبة تحتوي على 75 أنبوب، بمجموع 27 ألف أنبوب عصير نوع يوبي عليها وشم واحد، لتاريخ بداية ونهاية الصلاحية تنتهي صلاحيته بتاريخ ديسمبر 2019.

ليتم بعد حجز البضاعة إتلاف المنتوج بمركز الردم التقني لبلدية حاسي بن عقبة.

فيما تم اقتياد صاحب السلعة، غلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، لاستكمال التحقيقات معه.