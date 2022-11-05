قناة النهار الدرك يداهم ورشة سرية بها مواد استهلاكية منتهية الصلاحية بوهران بقلم قناة النهار نشر في 05 نوفمبر 2022 - 15:04 الدرك شارك غرِّد أرسل 79 0 الدرك يداهم ورشة سرية بها مواد استهلاكية منتهية الصلاحية بوهران إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uX3oL اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية الجديدة قناة النهار 16 أكتوبر ركود في نشاط بيع الملابس الشتوية بفعل الحرارة وتأخر موسم الأمطار قناة النهار 21 أكتوبر "أنطونيو غوتيريش :" مسرور بتواجدي في الجزائر للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 03 نوفمبر إنتاج أدوية السرطان في الجزائر .. نهاية المعاناة ورحلة البحث عن الأدوية قناة النهار 23 أكتوبر "رئيس الصومال :" الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم قناة النهار 02 نوفمبر سطيف : إستقرار أسعار حديد البناء.. مشاريع ومنازل مؤجلة قناة النهار 19 أكتوبر باتنة :" جيات"مصنع جنرال الكتريك الجيريا توربين..مفخرة الصناعة الجزائرية قناة النهار 20 أكتوبر صريح جدا: نجاح القمة العربية.. مفخرة الجزائريين في شهر الثـورة قناة النهار 04 نوفمبر توقيف 75 حراڨ من بينهم 14 منظما بسواحل وهران قناة النهار 27 أكتوبر "إعلامي سوداني يُعجب بالشعب الجزائري.." الجزائري نبيل وجميل ويحمل أحاسيس ثورية قناة النهار 01 نوفمبر