الدرك يدعو لتجنب التنقل إلى الشريعة وتيكجدة

دعت مصالح الدرك الوطني، في تنبيه لها، إلى تجنب التنقل إلى المناطق التي تشهد تساقط الثلوج، نظرا لصعوبة السير، والإضطراب الجوي القادم.

وجاء في صفحة “طريقي” على فايسبوك، التابعة لمصالح الدرك الوطني، أنه وتزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، ونظرا للحالة الجوية السائدة، يُنصح بتجنب التنقل إلى المناطق التي تشهد تساقط الثلوج.

ودعت ذات المصالح، مستعملي الطريق، لتجنب التنقل إلى المناطق التي تشهد تساقط الثلوج أو بها صعوبة السير. على غرار منطقة الشريعة بالبليدة، وتيكجدة بالبويرة. وبابور بسطيف، وشيليا بخنشلة، وغيرها.

هذا وأفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط كثيف للثلوج بالمرتفعات الداخلية التي يزيد علوها عن 1000 متر. حيث سيصل سمك الثلوج المرتقبة إلى 20 سم.

وسيبدأ تساقط الثلوج، على الساعة الـ15:00 من مساء اليوم الجمعة، ليستمر إلى غاية الساعة 03:00 من فجر يوم غد السبت.