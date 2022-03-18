الدرك يذّكر أصحاب لباركينغ ..الحبس حتى عامين وغرامة تصل إلى 20 مليون سنتيم

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها “طريقي” على الفيسبوك ظاهرة الإستيلاء على الطرق وملحقاتها وتحويلها إلى مواقف للمركبات غير شرعية.

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور عبر منشور معا لمحاربة مثل هذه الظواهر غير الشرعية. ان الإستيلاء على الطرق وملحقاتها وتحويلها إلى مواقف للمركبات، تعتبر جنحة ويعاقب عليها القانون.

ووفقا للقانون يعاقب كل شخص يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة. باستغلال طريق أوجزء منه أومساحة عمومية أوخاصة كموقف للمركبات”.

وطبقا لنص المادة 386 مكرر: ” يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين. وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج. أوبإحدى هاتين العقوبتين.

كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة.

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