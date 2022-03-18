الدرك يذّكر أصحاب لباركينغ ..الحبس حتى عامين وغرامة تصل إلى 20 مليون سنتيم
نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها “طريقي” على الفيسبوك ظاهرة الإستيلاء على الطرق وملحقاتها وتحويلها إلى مواقف للمركبات غير شرعية.
وأوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور عبر منشور معا لمحاربة مثل هذه الظواهر غير الشرعية. ان الإستيلاء على الطرق وملحقاتها وتحويلها إلى مواقف للمركبات، تعتبر جنحة ويعاقب عليها القانون.
ووفقا للقانون يعاقب كل شخص يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة. باستغلال طريق أوجزء منه أومساحة عمومية أوخاصة كموقف للمركبات”.
وطبقا لنص المادة 386 مكرر: ” يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين. وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج. أوبإحدى هاتين العقوبتين.
كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة.
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كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي خلال مناقشته مشروعي قانونين يعدل الأول ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات أمام نواب البرلمان. وفي جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي اكد وزير العدل أن استغلال الطرق والمساحات العمومية بدون رخصة كموقف للمركبات يترتكب عنه أحكام قضائية.
وأوضح عبد الرشيد طبي أن 70 بالمائة من الشباب البطال هم من يتوجهون لإقامة حظائر عشوائية أوما يعرف بـ البركينغ كما إعتبرها الوزير الربح السهل والسريع من خلال الإسولاء على جهة معينة من الطرقات ويفرض فيها قانونه بتهديد الناس وزرع الرعب لأصحاب المركبات.
وواصل وزير العددل حافظ الأختام أن الحظائر العشوائية غزت الشوارع وأصبحت ظاهرة مقلقة وجب عليها تنظيمها في إنتظار الادارة تنظم نفسها. كما دعا الوزير الإدارات الجماعات المحلية متمثلة في البلديات إلى تنظيم نفسها وإحتواء هذه الظاهرة
وقال الوزير أن العقوبات التي سيتم فرضها على اصحاب الحظائر العشوائية من 6 أشهر إلى عامين مع غرامة مالية 25 ألف إفى 200 الف دينار. وهذا مع مع مصادرة الأموال الصادرة عنها.
كما نقاش اليوم وزير العدل حافظ الأختام نصي العقوبات والمضاربة غير المشروعة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.
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قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن “الباركينغ” العشوائي هو إعتداء على الأملاك الخاصة.
كما قال الوزير في تصريح سابق أن عقوبة هذه الظاهرة تصل إلى سنتين سجن و20 مليون سنتيم غرامة.