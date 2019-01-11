الدرك يزود المناطق المعزولة بغاز البوتان في البويرة

تسبب التساقط الكثيف للثلوج بولاية البويرة في تعطل حركة المرور بالطريق السيار والطرق الولائية والبلدية.

حيث تدخلت كاسحات الثلوج لفتح المسالك وقد تدخل أعوان الحماية المدنية وعمال الأشغال العمومية والبلدية.

لفك الحصار على المركبات التي كانت عالقة بالطريق الوطني رقم5 والطريق السيار على خلفية أن الثلوج تساقطت لساعات دون انقطاع.

مما تسبب في تعطل المركبات وعدم تمكنها من التحرك إلى غاية تدخل كاسحات الثلوج.

لفتح الطريق الوطني رقم 30 و33 الرابط بين تيرودة بأعالي امشدالة وتيكجدة وحيزر وتيكجدة شرق البويرة.

كما تدخل عناصر الجيش في بعض المناطق الريفية،لفتح الطرق إلى جانب تدخل عناصر الدرك، لتموين المناطق بقارورات غاز البوتان.

ناحية تاغزوت وسوق الخميس وأعالي الخضارية. في الوقت الذي يشتغل فيه مركب وادي البردى لتعبئة القارورات 24 /24 ساعة.

قصد تلبية حاجيات السكان بالمناطق الريفية. من جهة أخرى استقبلت مصالح الاستعجالات بعض الحالات لإصابات خفيفة لأطفال ونسوة.