الدرك يسترجع سيارة مسروقة و70 مليون سنتيم وسط قالمة

تمكنت اليوم الاثنين، مصالح الدرك الوطني من استرجاع سيارة مسروقة و70 مليون سنتيم وسط قالمة.

وجاءت العملية اثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود سيارة من شيفرولي مكرونة بأحد شوارع قالمة

واستدعى الأمر تدخل سريع لعناصر الدرك والتنقل إلى عين المكان بعد اتحاد كافة الإجراءات اللازمة.

اين تم تفتيش السيارة و العثور على مبلغ 70 مليون سنتيم.

هذا وقد تم فتح تحقيق أمني أفضى إلى أن السيارة تمت سرقتها من قبل عصابة أشرار مجهولة العدد والهوية

بعد الاعتداء على صاحبها بالقوة وتحت طائلة التهديد و من تم الفرار بها قبل أن تتعرض السيارة لعطب

وكذا ملاحقتهم من قبل المصالح الأمنية المختصة بعد أن تمكن صاحبها من التبليغ عن الاعتداء المتبعة بالسرقة.