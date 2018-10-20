الدرك يسترجع سيارتين مسروقتين في ظرف وجيز بوهران

استرجعت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في ظرف زمني وجيز سيارتين مسروقتين من نوع “داسيا لوقان” و”اكسنت”.

استغلالا لمكالمة مفادها سرقة سيارة نوع “اكسنت” بيضاء اللون ببلدية حاسي بونيف.اين قام الضحية بتشغيل محرك سيارته داخل المرأب ودخل لقضاء بعض الحاجيات.

لتقوم عناصر الدرك الوطني بنشر الأبحاث على السيارة بواسطة جهاز الراديو إلى الوحدات الفرعية للمجموعة.

مع تفعيل مخطط السدود والدوريات الموجهة للمجموعة.ليتم العثور على السيارة محل السرقة متواجدة بإحدى شوارع البلدية في ظرف لا يتعدى 24 سا وتم تسليمها الى صاحبها.

كما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة بلاغا عن سرقة سيارة من نوع “داسيا لوقان” بيضاء اللون.

قام الضحية بركنها ليلا بالقرب من مقر سكناه ولم يعثر عليها في الصباح.

و بعد تشديد الخناق وغلق جميع المنافذ وبعد تضافر كل الجهود لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران.

تم العثور على السيارة المسروقة في ظرف وجيز.