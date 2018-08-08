الدرك يسترجع فتاة قاصر أبعدها سائق أجرة في الطارف

تمكن، أمس، عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني بالطارف من إعادة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، كانت منفردة بسائق أجرة تم توقيفه خلال حاجز أمني بمكان ترابي معزول يقع بين بلدية الشط بالطارف وحي سيدي سالم بعنابة على الطريق الوطني 44.

أين تبين بأن الفتاة كانت بصحبة الشخص المذكور في وضعيات مخلة ومشبوهة، أين حرر ضده محضر، فيما أعيدت القاصر إلى أهلها بعد اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها.

وفي سياق آخر، تمكنت ذات العناصر من إعادة طفلة «ع.غ» البالغة من العمر 7 سنوات، إلى أهلها بعد العثور عليها على حافة الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين الطارف والقالة إثر عملية بحث وتفتيش عبر كل الحواجز والأماكن، إثر تقدم ذويها ببلاغ اختفاء ابنتهم، والتي تبين في آخر المطاف أنها تاهت فقط وأنها لم تتعرض إلى أي سوء.