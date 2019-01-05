الدرك يضبط أزيد من 2000 قارورة خمر داخل سيارة ببطيوة في وهران

تمكنت عناصر من الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران من حجز 2484 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية التي نفذتها ذات العناصر تمت خلال دورية لهم عبر الطريق الوطني رقم 11 أين تم الاشتباه في سيارة من نوع “مازدا مغطاة” وذلك بالقرب من مصنع الحديد والصلب بتوسيالي.

أين لاذ صاحبها بالفرار بعد مشاهدته لأفراد الدورية تبين بعد إخضاعها للتفتيش أنها محملة بكمية من المشروبات الكحولية.

تمثلت في 600 قارورة خمر نوع بوفور سعة 25 سل، 264 زجاجة خمر نوع هنكل سعة 25 سل، 156 قارورة خمر نوع نبيد أحمر سعة 01 لتر.

و120 زجاجة خمر من نوع هنكل سعة 33 سل، 1320 قارورة خمر من نوع بوفور سعة 33 سل.

إضافة إلى 24 زجاجة خمر من نوع نبيد أحمر سعة 57 سل.

حيث تم حجز السلعة فيما لاذ صاحبها بالفرار ويجري التحقيق من قبل عناصر الدرك الوطني للوصول إلى المتهم.