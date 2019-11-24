الدرك يضبط 1260 قارورة خمر على متن شاحنة بين سعيدة وتيارت

ضبطت مصالح الدرك الوطني بولاية تيارت أكثر من ألف قارورة خمر كانت موجهة للبيع غير القانوني.

وبناءا على معلومات مؤكدة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرصفة مفادها تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مرورا بالمكان المسمى غار التربه بالحدود الاقليمية مع ولاية سعيدة على متن شاحنة نوع “هيونداي” قادمة باتجاه بلدية عين الحديد.

على إثرها تم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الولائي رقم9، أين قام سائق الشاحنة بزيادة السرعة ولم يمتثل لأمر التوقيف.

وبالتنسيق مع الوحدات المجاورة تم إيقاف الشاحنة وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على 1260 قارورة خمر من نوع “ماسكارا 75سل” و72 قارورة زجاجية جعه نوع “بوفور 25 سل” أين تم إقتياد السائق المسمى “ق.م”، الى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرصفة لمواصلة التحقيق.

ليتم اعلام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة الذي أمر بحجز المشروبات الكحولية وتسليمها الى مفتشية أملاك الدولة بفرندة.