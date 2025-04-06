الدرك يضبط 8 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بمستودع سري في وهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بوهران من احباط تسويق اكثر من 8 قناطير من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك البشري.

العملية تمت بعد استغلال لمعلومات واردة لذات الفرقة مفادها وجود مستودع سري لتقطيع وتحضير وتخزين اللحوم البيضاء من نوع الديك الرومي بطريقة غير شرعية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم مداهمة المستودع أين تم ضبط بداخله على كمية معتبرة من اللحوم البيضاء تقدر بـ 8,4 قنطار و31 كلغ أحشاء تبين بعد معاينتها من طرف البيطري انها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وقد تم تقديم المعني الموقوف امام وكيل الجمهورية لدي محكمة ڤديل بعد متابعته بمخالفة ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري، عدم امتلاك شهادة الاعتماد الصحي لمنشأة يرتبط نشاطها بمنتوجات حيوانية، عدم احترام شروط الحفظ وجنحة انعدام بيانات الوسم.