الدرك يضع حدا لشبكة مختصة في سرقة السيارات بجبل الوحش بقسنطينة

أخبار الجزائر
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الدرك يضع حدا لشبكة مختصة في سرقة السيارات بجبل الوحش بقسنطينة
بقلم شمس الدين تامن

تمكنت قوات الدرك الوطني من وضع حد لعصابة اجرامية مختصة في الإعتداءت المتبوعة بسرقة السيارات عبر الطرقات.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار أونلاين”، فإن حيثيات القضية تعود إلى مكالمة هاتفية تلقاها الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني.

مفادها سرقة سيارة نوع هيونداي أكسنت ،في إقليم جبل الوحش الطريق السيار شرق غرب.

وأضافت المصادر، أنه تم وضع خطة ميدانية محكمة من أجل الإطاحة بالفاعلين.

ولفت إنتباه أفراد مصالح المجموعة نوع السيارة المذكورة أعلاه تحمل نفس المواصفات للسيارة المبحوث عنها ليتم محاصرته وتوقيفه في نفس اليوم، وعليه تم إسترجاع السيارة محل السرقة.

ومن المنتظر تقديم عناصر الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714134

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