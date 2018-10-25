الدرك يضع رقم أخضر وموقع إلكتروني تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن الجرائم الإلكترونية

وضعت مصالح الدرك الوطني، الرقم الأخضر 1055، والموقع الإلكتروني تحت تصرف المواطنين من أجل التقدم بالشكاوي والتبليغ عن أي تجاوزات أواستفسار.

حيث أصدر الدرك الوطني اليوم الخميس، بيانا تفصيليا عن القضايا التي قامت فصيلة البحث والتحري بمعالجتها في الأيام الأخيرة والتي لها صلة بالإستخدام السيئ لمواقع التواصل الإجتماعي.

وتسهر مصالح الدرك على حماية الحريت الفردية و الجماعية وأمن الأشخاص وسمعتهم في ظل التقيد الصارم بالقوانين و الأنظمة، إحترام حقوق الإنسان الحق في حرية الرأي والتعبير، حرية تداول المعلومات.

لذلك فإنها تواصل وضع الرقم الأخضر تحت تصرف كل المواطنين من أجل التبليغ وتقديم شكاوي عن بعد في حال حدوث أي تجاوز في حقهم ووقوعهم ضحية الإستخدام السيئ للفضاء الأزرق.