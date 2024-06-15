الدرك يضع مخططا أمنيا بمناسبة عيد الأضحى

سطرت قيادة الدرك الوطني، مخططا أمنيا وقائيا، يهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة، عشية الاحتفال بعيد الأضحى.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، سيتم التركيز على الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على النظام والسلامة والصحة العمومية.

ويشمل هذا المخطط “السهر على نظافة البيئة والمحيط بالنظر إلى خصوصية الشعيرة التي تشهدها هذه المناسبة الدينية المتمثلة في اقتناء وذبح الأضاحي”.

كما يرتكز على “العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، بما في ذلك التوجيه، النجدة والإسعاف وتقديم يد المساعدة للمواطنين. خاصة في المناطق المعزولة، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة”.

وأكد البيان أنه “تم تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهارا”.

ويأتي ذلك من خلال “تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة، مع وضع نقاط مراقبة. إضافة إلى السدود الموضوعة على مخارج ومداخل التجمعات السكنية”.

بالإضافة إلى تسخير الأسراب الجوية للدرك الوطني المنتشرة عبر ربوع الوطن للقيام بتنفيذ برنامج طلعات جوية بالطائرات العمودية بهدف ضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان والمساهمة بفعالية أكثر شمولا في المراقبة العامة للإقليم.

وتضع قيادة الدرك الوطني في خدمة المواطنين في كل وقت ومكان، الرقم الأخضر1055 لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة.

وكذا صفحة “طريقي” على فايسبوك للاستعلام عن حالة الطرقات الآنية. بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني www.ppgn.mdn.dz المخصص للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد.