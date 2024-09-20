الدرك يضع مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي

سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بالدخول الاجتماعي والمدرسي (2024-2025)، من أجل تسهيل حركة المرور وتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التربوية.

وحسب ما أورده اليوم الجمعة، بيان لذات الهيئة الأمنية، يرتكز هذا المخطط الأمني على التواجد الميداني لوحدات أمن الطرقات. عبر الشبكة الواقعة ضمن إختصاص الدرك الوطني من أجل تسهيل حركة المرور.

كما سيتم توزيع أفراد الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة. لضمان الأمن وإدارة السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية إلى المؤسسات التربوية.

ويأتي ذلك، بهدف توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية، خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول والخروج. وذلك تسهيلا لحركة المرور وحفاظا على سلامة وأمن التلاميذ.

كما ستباشر مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية، وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث بالتنسيق مع السلطات المختصة، برنامجا إتصاليا وتحسيسيا لفائدة المتمدرسين وأوليائهم،حول الوقاية من إنتشار الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي والإجراءات الإحترازية للحد من حوادث المرور.