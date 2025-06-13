الدرك يضع مخططا خاصا لتأمين إمتحان البكالوريا

إتخذت قيادة الدرك الوطني، جملة من التدابير والإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن لإمتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2025، على المستوى الوطني.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية وهذا عن طريق تكثيف دوريات المراقبة. مع تسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية من وإلى مراكز الإمتحانات.

وفي هذا الصدد، تم وضع مخطط شامل خاص بهذه المناسبة، من خلال إنتشار وحدات الدرك الوطني بمختلف تشكيلاتها، لضمان أمن جواري ناجع وفعال.

ويتمحور هذا المخطط بالأساس حول تأمين مراكز الإمتحانات ومحيطها ومراكز الطبع. وكذا مراكز التجميع للإغفال والتصحيح بالمؤسسات الواقعة ضمن إقليم إختصاص الدرك الوطني.

بالإضافة إلى مرافقة المواضيع وأوراق الإجابات برا، وجوا بالمناطق الصحراوية المتواجدة بالجنوب وهذا بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني وقطاع التربية الوطنية.

وكذا تأمين مراكز حفظ مواضيع إمتحانات شهادة البكالوريا على مستوى مديريات التربية والمراكز المتقدمة المنتشرة عبر كامل التراب الوطني. بما في ذلك مرافقة المواضيع الإحتياطية. والتنسيق الدائم مع مدراء التربية بالولايات بهدف إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بنقل مواضيع وأجوبة الإمتحانات.

وسترافق هذه العملية، نشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الممتحنين. تنفذها الوحدات المتخصصة للدرك الوطني على غرار وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث، من خلال تأمين المسالك وأماكن تواجد المتمدرسين.

تجدر الإشارة إلى أن الرقم الأخضر للدرك الوطني 10.55 يبقى تحت تصرف المواطنين لطلب النجدة المساعدة والتدخل عند الضرورة.

بالإضافة إلى صفحة “طريقي” على الفيسبوك للإطلاع على حالة الطرق طيلة أيام إجراء هذه الإمتحانات.

هذا وتتمنى قيادة الدرك الوطني بهذه المناسبة، التوفيق والنجاح لكل الممتحنين في شهادة البكالوريا.