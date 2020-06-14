الدرك يطلق حملة تحسيسية حول إجراءات منع الدخول للشواطئ بعنابة

أطلقت اليوم، مصالح الدرك الوطني بولاية عنابة حملة تحسيسية بمختلف شواطئ الولاية لتوعية المواطنين وإعلامهم بقرار السلطات الولائية المتعلقة بمنع الدخول لمختلف الشواطئ، ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح الرائد زواوي سمير رئيس مكتب الايصال والاعلام بالقيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة ل”النهار أونلاين” أن برنامج الحملة إنطلق بعدة ولايات ساحلية على غرار سكيكدة وجيجل والطارف وعنابة، وقد تم تحسيس المواطنين بقرار منع ارتياد الشواطى للوقاية من انتشار وباء كورونا، على أن يتم رفع كل هذه الإجراءات فور الإعلان الرسمي عن إفتتاح موسم الإصطياف.

وقد شكلت قوات الدرك الوطني بعنابة نقاط مراقبة بمختلف الشواطئ التابعة لإقليم الإختصاص، لمنع دخول المركبات مع تكثيف الدوريات والمداهمات الأمنية لمنع السباحة والتجمعات.