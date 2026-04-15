الدرك يطلق نداء للتعرّف على امرأة انتحلت صفة قاضية

أصدرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران نداء موجها إلى المواطنين قصد المساعدة في التعرف على هوية امرأة مشتبه فيها متورطة في قضية نصب واحتيال مع انتحال صفة منظمة قانونا تتمثل في صفة قاضية.

وجاء هذا الإجراء استنادا إلى أحكام المادتين 19 و26 من القانون رقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وبتفويض من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

ودعت مصالح الدرك كل من تعرض للاحتيال من طرف المعنية أو يملك معلومات بخصوصها، إلى التقدم أمام الجهات القضائية المختصة.

كما حثت المواطنين، سواء بصفتهم ضحايا أو شهودا، على التقرب من مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن أو التوجه إلى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بوهران، من أجل تسجيل شكاوى أو الإدلاء بشهاداتهم، بما يساهم في كشف ملابسات القضية وتقديم المشتبه فيها للعدالة.