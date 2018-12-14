الدرك يطيح بالمدبر الرئيسي لتنظيم “الحرقة” بمستغانم

تمكنت أمس الخميس، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم تحت قيادة قائد كتيبة مستغانم مدعومين بعناصر من أفراد الفصيلة الأولى للأمن والتدخل بمستغانم.

من توقيف أفراد شبكة مختصة في تنظيم الرحلات السرية ” للهجرة” غير الشرعية.

الأشخاص تتراوح أعمارهم مابين 27 سنة و39 سنة .

وأسفرت العملية عن ضبط 9 صفائح بلاستيكية سعة 30 لتر مملوءة بالبنزين، محرك نوع “ياماها”، بالإضافة إلى قارب صيد.

وذلك بعد تفتيش مسكن المشتبه فيهم بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم .

هذه العملية تمت استغلالا لمعلومات واردة أفادت بوجود أشخاص من أجل تنظيم رحلات بحرية بطريقة غير شرعية. ليتم على الفور وبعد استنفاذ جميع الاجراءات القانونية ، ووضع خطة محكمة، التنقل إلى عين المكان.

أين تم توقيف أفراد الشبكة على أن يتم تقديمهم إلى العدالة فور الانتهاء من التحقيق معهم.