الدرك يطيح بامرأة انتحلت صفة مستشارة برئاسة الجمهورية

كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية عن الاطاحة بامرأة انتحلت صفة مستشارة مزيفة برئاسة الجمهورية في عملية نوعية نفدتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة المدية فإنه فقد وردت معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية مفادها وجود امرأة تدعى “ق.س” تقوم بانتحال صفة مستشارة لدى رئاسة الجمهورية.

وكانت المتهمة تدعي أنها تقوم بقضاء مصالح شخصية للمواطنين مقابل مبالغ مالية، أين قامت بالاتفاق مع ضحاياها على الالتقاء بمدينة المدنية من اجل منحها المبالغ المالية.

وأوهمت المستشارة المزيفة ضحاياها أنها تقوم بالتدخل لدى الادارات العمومية من اجل التوظيف والحصول على السكنات الاجتماعية مقابل مبالغ مالية.

وبعد اتمام اجراءات التحري الاولية، تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية، لدى محكمة المدية بتاريخ 23 فيفري 2021.

وتم إحالة القضية امام قاضي التحقيق مع توجيه تهمة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وجنحة النصب، عملا بأحكام المادتين 243 و 372 من قانون العقوبات.

وبعد سماع المتهمة من قبل قاضي التحقيق امر هذا الاخير بإيداعها الحبس المؤقت.

ووجه وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية نداءا لكل المواطنين الذين وقعوا ضحية المستشارة المزيفة للتقدم نحو نيابة الجمهورية قصد السماع لشهادتهم أو تقييد شكاويهم.