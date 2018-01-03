الدرك يطيح بشابين إحترفا المتاجرة في الذخيرة الحية بسكيكدة

أمر اليوم، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش بولاية بإيداع شخصين الحبس المؤقت عن تهمة الحيازة بطريقة غير مشروعة للذخيرة من الصنف الخامس، مع حجز كمية معتبرة من الذخيرة من أصناف مختلفة.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن المشتبه بهما اللذان تتراوح أعمارهما بين 25 و31 سنة، و ينحدران من بلدية بني والبان أقصى جنوب الولاية.

حيث تم توقيفهما، بعد ورود معلومات الى مصالح الدرك، تفيد بوجود شخصان يتاجران في الذخيرة الحية.

لتباشر المصالح المختصة تحقيقا، مكن من تحديد هوية المشتبه بهما، وكشف طريقة نشاطهما حيث كان يقوما بشراء الذخيرة من باتنة ثم نقلها إلى بني والبان بولاية سكيكدة، والمتاجرة بها.