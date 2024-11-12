الدرك يطيح بشبكة إجرامية تُنظم رحلات “الحرقة” ببومرداس

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو ولاية بومرداس خلال عملتين منفصلتين. من شلّ وإحباط رحلتين سريتين عبر شواطئ بلدية بودواو البحري. تتأهب لمغادرة التراب الوطني باتجاه شواطئ أوروبا.

العملية جاءت على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو البحري. مفادها عزم شبكة إجرامية على تنظيم رحلات سرية عبر البحر. واستغلالا للمعلومات المستسقاة تم تشكيل دورية ووضع نقاط مراقبة بالأماكن المحتمل الإبحار منها.

وأسفرت العملية عن حجز قاربين، 20 صفيحة بلاستيكية معبأة بمادة البنزين وثمانية قارورات زيت المحرك وسترة نجاة. كما تم توقيف خلال العملية سبعة أشخاص من بينهم أربعة منظمين. مهامهم تجميع الأموال من الراغبين في الهجرة السرية مع تحديد مواعيد وأماكن الإنطلاق.

سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.

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