الدرك يطيح بشبكة تزوّر هياكل سيارات أجنبية بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمسرغين بالتنسيق مع أفراد فصيلة الأبحاث وفرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بوهران. من تفكيك شبكة اجرامية منظمة اختص افرادها في تزوير هياكل سيارات اجنبية ومحررات إدارية.

وهي العملية النوعية التي تمت بناء على معلومات تفيد بنشاط الشبكة تبعتها تحريات معمقة أفضت في وقت وجيز إلى الإيقاع بـ 11 شخصا. تتراوح أعمارهم ما بين 40 و60 سنة، فيما تم استرجاع 7 سيارات سياحية مختلفة الأنواع. دراجتين ناريتين، 13 لوحة صانع، 5 حوامل بلاستيكية، 3 ألواح ترقيم مزورة و9 ملفات قاعدية مسترجعة من الادارات. إلى جانب بطاقة هوية مزورة ووثائق ادارية خاصة بالمركبات المحجوزة. كما تم خلال نفس العملية حجز هواتف نقالة، لوحات ذاكرة خاصة بالمركبات. اجهزة إعلام آلي و19 مليون سنتيم.

وقد تم تقديم الموقوفين الـ 11 أمام الجهات القضائية ووجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار. وضع مركبات ذات منشأ أجنبي بترقيم جزائري وتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وشهادات ادارية تصدرها الإدارة العمومية.