الدرك يطيح بشبكة تستهدف سرقة الحلي والمجوهرات بـ “سبسب” في غرداية

أطاحت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، بسبسب بثلاثة أشخاص، كونوا شبكة تستهدف سرقة الحلي و المجوهرات من النساء.

حيث تمكن أفراد السلاح، من فك لغز عملية سرقة بكمية من المجوهرات، تعرض لها نساء أين تم توقيف ثلاثة متورطين.

وتم استرجاع 6 خواتم ذهبية وسوارين ذهبيتين و4 سلاسل ذهبية إلى جانب زوج من الأقراط الذهبية، أين تم تحويل الموقوفين على وكيل الجمهورية لذى محكمة متليلي.

وهذا بتهمة تكوين جمعية اشرار بغرض سرقة أقراط ذهبية مع التعدد واخفاء أشياء مسروقة أين أمر هذا الأخير بتقديم الموقوفين أمام قاضي التحقيق الذي أمر بايداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.