الدرك يطيح بشبكة لتزوير العملة الوطنية ويحجز 100 ألف دينار مقلدة في عنابة

أطاحت اليوم الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالعلمة في عنابة، شبكة مختصة في ترويج النقود المزورة، عثر بحوزتهم على مبلغا ماليا مزور يقدر بحوالي 100 ألف دينار جزائري.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منه، أن فرقة الدرك للعلمة فككت أمس جمعية أشرار متكونة من ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا.

افراد الشبكة اعمارهم تتراوح أعمارهم بين 26 الى 48 سنة، يعملون على طرح أوراق نقدية مزورة من العملة المحلية مع حجز مبلغ مالي مزور يقدر بحوالي 100 ألف دينار جزائري، من فئة 1000 دينار جزائري.

وخلال فتح تحقيق مع الموقوفين تبين بأن العصابة كانوا بصدد النصب والإحتيال على أحد تجار المحلات التجارية أين تم ضبطهم قبل النصب عليه.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهمة جنحتي تكوين جمعية أشرار وحيازة وطرح نقود مزورة للتداول.