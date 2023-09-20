الدرك يطيح بصاحب “الجلباب” بالحميز

أطاحت فرقة الدرك الوطني بالمقاطعة الشرقية بالحميز أول أمس، بممتهن النصب على المواطنين. عن طريق إرتداء ملابس نسوية للتمويه لأجل التصدق له بالاموال في الطريق العمومي.

وتم تقديم المتهم ” س.ج” في العشرينات من العمر، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بالدار البيضاء ليتم احالته على المحكمة للمحاكمة لمتابعته بجنحة النصب.

واعترف المتهم في الجلسة بارتدائه لباس نسوي “جلباب” خلال عملية التوسل في الطرقات العمومية، لأجل التصدق له بالأموال.

كما التمس المتهم منحه فرصة أخرى لكونه غير مسبوق قضائيا ولأول مرة يمثل أمام العدالة.

من جهته طالب وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة ب100 الف دج مع الايداع في الجلسة. لتقرر القاضي إدانة المتهم ” س.ج” بعقوبة عام حسبا موقوفة النفاذ بعد المداولة في القضية.