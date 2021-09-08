الدرك يطيح بعصابة اعتدت على فلاح و قامت بتكبيله في زمالة الامير عبد القادر بتيارت

استولت على سيارة من نوع تويوتا و مبلغ فاق 100 مليون

احدهم تربطه علاقة قرابة مع الضحية

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية زمالة الامير عبد القادر و بالتنسيق مع كتبية الدرك الوطني لدائرة قصر الشلالة من الإطاحة بعصابة قامت بالإعتداء على فلاح و سرقة سيارته و مبلغ مالي معتبر.

و حسب المعلومات التي استقتها النهار من ذات المصالح و اخرى من قريب الضحية فإن العصابة البالغ عددها 4 أشخاص ” اعمارهم ما بين 25 و 35 سنة ” تسللت ليلة أول أمس في حدود الساعة الثانية صباحا الى مسكن الضحية البالغ من العمر حوالي 67 سنة القاطن بمنطقة النفيخة الريفية التي تبعد عن مقر زمالة الاميرعبد القادر بحوالي 35 كلم و قام أحدهم بمحاولة خنقه غير ان الضحية قام بمواجهته قبل ان يلتحق أفراد العصابة الذين شرعوا في الإعتداء عليه بالضرب و قاموا بتكبيله بسلك معدني و استحوذوا على مبلغ مالي فاق 100 مليون و سيارة نفعية من نوع تويوتا هيليكس و لاذت بالفرار الى وجهة مجهولة .غير ان الضحية سارع بالإتصال بعناصر الدرك الوطني عبر الرقم الاخضر حيث قام أفرادها بتفعيل مخطط غلق جميع المنافذ وبتدعيم من وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الشلالة و تمكنت في ظرف وجيز من توقيف المتهم الاول الذي تبين أنه من أقارب الضحية و أسفرت التحقيقات الى تحديد هوية باقي عناصر العصاية و توقيفهم جميعا البالغ عددهم 4 أشخاص مع استرجاع السيارة و المسروقات و من المنتظر ان يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصرالشلالة للنظر في قضيتهم.