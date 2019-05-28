الدرك يطيح بعصابة لتهريب البشر من تمنراست الى غرداية

حجز حافلة و ثلاثة سيارات سياحية إستعملت في الجريمة

أطاحت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمتليلي بعصابة لتهريب البشر تتكون من 7 اشخاص وتنشط عبر محور تمنراست – غرداية.

كما تم حجز حافلة و 3 سيارات سياحية إثنتان من نوع شيفروليه و أخرى من نوع كورولا كانت تستعمل في مراقبة سدود قوات الدرك الفجائية عبر الطريق الوطني رقم واحد.

تفاصيل العملية انطلقت بعد تسطير مصالح الدرك الوطني بغرداية مخطط لمكافحة جرائم تهريب البشر خاصة ما تعلق بالمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين وتنقلهم عبر الولايات.

حيث تم توقيف رعية أجنبي من دولة غينيا دخل الجزائر بطريقة غير شرعية أين تم التحقيق معه حول الطريقة التى تم من خلالها الوصول الى مدينة.

أين كشف ان اغلب مجموعات المهاجرين الافارقة غير الشرعيين يتصلون باشخاص معينين مهمتهم تهريب البشر حيث تم التنسيق مع وكل الجمهورية لذى محكمة متليلي من اجل نصب كمين.

استنادا للمعلومات التى تم التوصل اليها من خلال التحقيق مع الرعية الاجنبي الذي اتصل براس العصابة من اجل نقل مجموعة من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين.

ليتم توقيفه مباشرتا عندما حضر الى النقطة المحددة و يتواصل التحقيق ليكشف عن باقي افراد العصابة الموزعين عبر بلديات متليلي والمنيعة و بلدية عين صالح بتمنراست.

ليصل عدد افراد العصابة الموقوفين الى 7 افراد و افضى التحقيق الى كشف الطريقة التى يتم من خلالها تهريب البشر حيث يتكفل راس المجموعة ببلدية عين صالح بتجميع المهاجرين الافارقة و الاتفاق مع راس العصابة ببلدية المنيعة.

وتقوم سيارة بمراقبة الطريق من اجل كشف السدود الفجائية للدرك الوطني و الابلاغ عنها للسيارة او الحافلة التى تسير على بعد 10 كلم بعدها من اجل تجنبها اوتفريغ الافارقة واخفائهم الى غاية مغادرة سد الدرك الوطني النقطة.

ومن ثم يتم مواصلة الطريق الى غاية المنيعة و تتم العملية بنفس الطريقة الى غاية ايصالهم الى ولاية غرداية.

اما فيما يتعلق بالسدود الثابتة فيتم تجنبها سواء عبر ترك المهاجرين يسيرون في مسارات اجتنابية والالتقاء في نقطة محددة بعد تجاوز السد الثابت اويتم تجنب العربة مباشرتا السد الثابت عبر المسالك

هذا و تم تحويل الموقوفين الى وكيل الجمهورية لذى محكمة متليلي متهمة جناية تهريب المهاجرين.

تم احالتهم على قاضي التحقيق الذي امر بايداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي ومحاكمتهم نظير الافعال المنسوبة اليهم.