الدرك يطيح بعصابة مختصة في النصب والاحتيال عن طريق موقع واد كنيس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فراح كتيبة براقي من الإطاحة بعصابة تنشط باستغلال موقع واد كنيس باستدراج الضحايا وإيهامهم ببيع السيارات، ليتم بعدها تحديد موعد مسبق لهم ثم الاعتداء عليهم بالعنف وسرقتهم تحت طائلة التهديد.

العملية جاءت بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين، آخر ضحية لهذه العصابة سرق منه مبلغ مالي معتبر كان بحوزته يقدر بـ 460 مليون سنتيم، هذا بعد أن وجد الضحية عرض على منصة “واد كنيس” سيارة للبيع، أين قام بمراسلة صاحب العرض و إرسال له رقم هاتفه ومن ثم الاتفاق على موعد اللقاء بعد تنقل الضحية إلى عين المكان المتفق عليه حاملا معه المبلغ المتفق عليه، التقى بشخصين فعرضوا عليه السيارة وطلبوا منهم مرافقتهم عندها طلبوا منه النزول لاقتناء استمارة عقد البيع، وبعد نزول الضحية ودخوله المحل قاموا بالهروب نحو وجهة مجهولة .

وقد باشر أفراد الفرقة التحري والعمل على تحديد هوية المشتبه فيهم، ليتم وضع خطة أمنية محكمة من أجل استدراجهم وتوقيفهم مع تحويلهم إلى مقر الفرقة وبحوزتهم جزء من الأموال المسروقة .

و في ظرف وجيز تم استرجاع المبلغ المالي المسروق كاملا مع توقيف المركبة نوع فيات 500X التي كانت معروضة للبيع.