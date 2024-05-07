الدرك يطيح بعصابة مختصة في سرقة سيارات ” الأكسنت”

أفلحت فرقة الدرك الوطني بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء، في الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة السيارات من نوع ” أكسنت”.

وتضم العصابة المتهم رب أسرة المدعو ” ز.سحنون” بمشاركة ابنه العشريني المدعو ” ز. أحمد”. بالإضافة إلى المدعو ” ب. رابح” و متهم آخر يسمى ” م. مراد”.

وتمت متابعة المعنيين بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة بالكسر من طرف محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء.

وتمت عملية الايقاف للمتهمين، في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية الذي تعرض لسرقة سيارته من نوع ” اكسنت”. من أمام مسكنه العائلي الكائن بمدينة دار البيضاء.

وفي إطار التحقيق تم رصد السيارة بحي برج الكيفان بعد الاستغلال الدقيق لكاميرات المراقبة وتتبع مسار المركبة محل السطو.

وخلال مجريات التحقيق اعترف المتهم الرئيسي ” ز. سحنون” أنه يقوم بسرقة السيارات. برفقة ابنه ” أحمد”، وبيوم الوقائع كلفه بسرقة سيارة الضحية.

كما تبين ان المتهمين يقومون بسرقة نوع واحد من السيارات المتمثلة في علامة ” أكسنت”، عن طريق الكسر.

كما تعرض عديد الضحايا لنفس الطريقة حيث تم سرقة مركباتهم من نفس العلامة التجارية، وتم التبليغ ضد مجهولين أمام ذات المصالح.