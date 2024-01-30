الدرك يطيح بعصابة مسلّحة تعرض “أورو” مزور للبيع على “فايسبوك” للاعتداء على المواطنين

أطاحت فرقة الدرك الوطني بالعاصمة بعصابة إجرامية مسلحة تمتهن النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. باستعمال صفحة خاصة لبيع مادة ” العلك” وؤ أعمدة حديدية “و”مبالغ مالية مزورة بالعملة الصعبة.

وتمكّن أفراد العصابة ويتعلق الأمر بالمدعو ” ش. نور الاسلام” و” س.مالك” حلاق و”أ.لخضر” من الإيقاع بضحاياهم. ثم الاعتداء عليهم باستعمال ” ساطور وسكين”. في عمليات متفرقة كانت آخرها بحي حوش الميهوب ببراقي شرقي العاصمة.

وكان الجناة ينتهجون خطة محكمة لاستدراج ضحاياهم عبر عرض اعلانات بحيث يقومون. بوضع أوراق التنظيف ” لانجات”، بداخل ظرف بريدي يقومون. بتسليمها للضحايا بايهامهم أنها أموال المعروضة للبيع في الصفقات الوهمية.

وفي آخر عملية قام المتهمون محل المتابعة اليوم الثلاثاء أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. باستدراج الضحيتين كل من “م.منصور” وقريبه ” ب.لطفي”. اللذين قدما الى حس المتهمين لشراء مبلغ من العملة الصعبة تمّ عرضه على موقع ” فايسبوك “.

ولدى بلوغهما الحي بتاريخ 15 أفريل 2023، تهجم عليهما المتهمون على متن سيارة قدما على متنها.

إذ قام المتهم ” ش.إسلام” بصعود المركبة لتسليم ضحيتيه ظرف بريدي معبأ بأوراق التنظيف “لانجات” ولدى محاولة الضحية ” منصور”. فتح الظرف للاطلاع على المبلغ المالي حسب اعتقاده. قام كل من ” س.مالك” و” ل.لخضر” بالهجوم على الضحيتين باستعمال ساطور وسكاكين.

وبعد تعالي صراخ الضحيتين و خروج الجيران لاذ الجناة بالفرار مع سرقتهم مبلغ قيمته 2مليون سنتيم و100 أورو وهاتفين نقالين.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمون تباعا خلال مثولهم للمحاكمة اعتداءهم على الضحيتين بالحي، واستدراجهما بغرض النصب عليهما.

كما اعترف المتهم ” ش.نور الاسلام” أن صاحب الصفحة محل الجريمة فتحها صديقه المتهم ” ش.مالك”. باتفاق مسبق معه لسرقة المواطنين الراغبين في شراء أوراق نقدية بالعملة الصعبة.

وبيوم الوقائع تشاجر مع الضحيتين بالعمارة ولدى خروج الجيران لاذ بالفرار ناكرا سرقته الأموال أو هاتفي الضحيتين.

كما اعترف بأن المتهم ” لخضر” دوره في العملية حراسة الأماكن خلال الاعتداء على الضحايا وسلبهم أموالهم.

وأكد الضحية ” ب.لطفي” للمحكمة أن المتهم “ش.نور الإسلام”. قام باشهار السكين في رقبته للسطو على أمواله بمشاركة باقي شريكيه بعد الاعتداء عليه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمون مسبوقين في قضايا مماثلة وتم الحكم عليهم بالسجن في سنوات سابقة.