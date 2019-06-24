الدرك يطيح بـ 6 تجار مخدرات من بينهم إمرأة ببوفاطيس في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لبوفاطيس بوهران بالتنسيق مع أفراد من الجيش من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

اين تم حجز حوالي 3 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 6 متورطين من بينهم امرأة. الموقوفون الستة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 إلى 39 سنة.

كانوا على متن سيارة من نوع “سامبول” قبل توقيفهم من قبل عناصر الدرك بنقطة مراقبة على مستوى منطقة بوفاطيس بعد الاشتباه في المركبة.

اين تم ضبط بداخلها بعد إخضاعها للتفتيش 2 كلغ و800 من الكيف المعالج إلى جانب مبلغ مالي يقدر باكثر من 70مليون سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه السموم.

فيما تم استرجاع سيارتين من نوع “نيسان” و”بيجو 208″ حيث تم اقتياد المتورطين إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.