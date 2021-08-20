الدرك يطيح بقاتل طليقته باستعمال شاقور في سكيكدة!

الجريمة شهدتها قرية “بودوخة” في “عين قشرة” قبل أيام

نجحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية “عين قشرة” في سكيكدة، في الوصول إلى مرتكب جريمة قتل امرأة بقرية “بودوخة” بواسطة شاقور وتحديد هويته.

وكان الجاني قد ترك وراءه بعد تنفيذ جريمته، الضحية جثة هامدة تسبح في دمائها في بستان منزلها، بعدما قام بسرقة حليها.

تفاصيل هذه الجريمة الشنعاء التي اهتز لها المجتمع المحلي في “عين قشرة” بسكيكدة، وقعت، بحر الأسبوع الماضي، لما تنقل الجاني الذي يعدّ طليق الضحية بعد زواج عرفي، والمنفصلين منذ أكثر من سنة، إلى بيت الضحية المقيمة مع والدتها، في منطقة “بودوخة” على الساعة الثامنة والنصف صباحا، حيث وجدها في الحقل تقطف حبات التين، فنادى عليها، وما إن تقدمت إليه ومن دون سابق إنذار، انهال عليها ضربا بآلة حادة “شاقور” في أنحاء متفرقة من جسدها، حيث ألحق بها إصابات بالغة وخطيرة جدا، لفظت على إثرها أنفاسها في عين المكان وتركها جثة هامدة مرمية عرض الأرض تسبح في دمائها، لكن البعض من الجيران تعرفو على الفاعل وقاموا بتبليغ فرقة الدرك الوطني في “عين قشرة”، التي بدورها فتحت تحقيقا في القضية ومددت اختصاص التحقيق إلى مدينة قسنطينة، حيت يوجد منزل المتهم الذي يقيم فيه، أين تم القبض عليه متلبسا داخل منزله وبحوزته المسروقات.

هذا وسيتم تقديم الجاني، غدا الأحد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تمالوس عن جناية القتل العمدي .