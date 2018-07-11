الدرك يطيح بمروج كوكايين متلبسا بمنطقة بوسفر في وهران

تمكنت عناصر من الدرك الوطني بوهران من احباط صفقة بيع ومتاجرة بالمخدرات الصلبة بمنطقة بوسفر،

اين تم توقيف مروج متلبسا بحيازة كمية من الكوكايين، بينما كان على متن سيارته من نوع كليو كومبيس.

العملية الناجحة لعناصر الدرك ببوسفر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتخرمات مشبوهة لشخص يشتبه في ترويجه لهذه السموم،

لتقوم ذات العناصر بخطة محكمة التنفيذ من خلال عمليات ترصد وتتبع للمتهم لأيام أسفرت عن الايقاع به في حالة تلبس بحيازة كمية من الكوكايين موزعة على اكياس صغيرة.

حيث تم تحويله الى مقر الدرك للتخقيق معه في مصدر المخدرات الصلبة المحجوزة ووجهتها.