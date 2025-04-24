الدرك يطيح بمشعوذين يستعملان الزئبق الأبيض في السحر بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة في وهران من وضع حدّ لنشاط شخصين متورطين في ممارسة الشعوذة والسحر.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط شخصين في السحر والشعوذة والنصب والاحتيال على ضحاياهم. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة منزلهما الكائن ببلدية بطيوة. حيث تم توقيف المتهمين في قضية الحال البالغين من العمر 42 و52 سنة. وضبط مواد تستعمل في الشعوذة، وعدة طلاسم وحروز ومصاحف مدنسة. بالإضافة إلى كمية من الزئبق الأبيض الفضي تقدر قيمته المالية بـ 160 مليون سنتيم وعائدات مالية.

فور استكمال التحقيق، تم تقديم المتورطين أمام محكمة أرزيو حول ممارسة مهنة السحر والشعوذة بغرض الحصول على منفعة مالية. النصب والاحتيال، الاستهزاء بالدين وشعائر الإسلام. القيام بإشغال التنقيب والاستكشاف المنجميّين دون ترخيص وتعريض حياة وصحة وأخلاق القُصّر للخطر. حيازة مادة معدنية من نوع الزئبق الفضي من دون رخصة.