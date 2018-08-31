الدرك يطيح “بوكالين لحم الحمير” بورشة الشناوة في ورقلة

مداهمة مذبح سري للحمير و البغال داخل المؤسسة الصينية BUCG المشرفة على بناء سكنات عدل

توقيف 11 شخص من بينهم عمال صينيين و 10 مهاجرين أفارقة غير شرعيين

حجز أكثر من قنطارين من لحوم الحمير و 4 بغال معدة للذبح بطريقة بشعة

أحشاء الحمير المذبوحة كانت ترمى بجنب الطرقات العامة

داهمت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة مذبح سري للحمير داخل ورشة تابعة للمؤسسة الصينية BUCG المشرفة على بناء سكنات عدل البالغ عددها 1700 سكن بوسط مدينة ورقلة

حيث تم حجز كمية من لحوم الحمير يتجاوز وزنها 2 قنطار إضافة الى أحشاء و4 حمير حية كانت معدة للذبح بطريقة بشعة عن طريق غرز السكين في رقبتها ثم ضربها على الرأس بواسطة قضبان الى غاية الموت ثم يتم سلخها و تقطيع اللحوم الحمراء منها ثم رمي أحشائها على جنبات الطريق للكلاب المتشردة وهو ما يضر بالصحة العمومية للمواطن بورقلة

و تمكنت عناصر الدرك الوطني من حجز هذه اللحوم الحمراء و الحمير الحية الى جانب السكاكين و السواطير التي تستعمل في هذا المذبح السري ناهيك عن توقيف 11 شخص من بينهم عمال الأمن بذات الورشة و عمال صينيين كانوا يشرفون على المذبح السري داخل الورشة

كما تم توقيف 10 مهاجرين أفارقة غير شرعيين كانوا يعملون داخل هذه الورشة بطريقة غير قانونية

و حسب المعلومات المتوفرة للنهار حول القضية فان مسئولي الشركة الصينية المكلفة بإنجاز سكنات عدل بمدينة ورقلة شكلت فرق خاصة لشراء و إصطياد الحمير المنتشر في الصحراء بكثرة والقيام بذبحها داخل المذبح السري وطبخ لحومها للعمال الصينية فيما يسمى بوجبات ساخنة

أين تم سماع كل العمال الموقوفين والمسئولين الصينيين حيث سيتم توجيه تهم ثقيلة لهم من بينها فتح مذبح سري غير مرخص وتعريض الصحة العمومية للخطر الى جانب إيواء وشغيل مهاجرين غير شرعيين وجرائم متعددة أخرى في انتظار ما ستفرج عنه القضية من مفاجئات.