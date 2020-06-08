الدرك يعثر على رجل خمسيني مفقود بغابة كثيفة في الشلف

تمكنت وحدات الدرك الوطني بالشلف، مدعمة بعدد من المواطنين، من العثور على رجل يبلغ من العمر خمسين عاما سالما معافى، بعد أقل من 24 ساعة من اختفائه.

واختفى الرجل عن الأنظار، منذ صبيحة يوم السبت، وإلى غاية صبيحة اليوم الموالي، داخل غابة تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن، تاركا أهله وسط حالة من القلق والترقب.

وجاءت هذه العملية، بعد تقدم المدعو “ز،م” البالغ من العمر “19 سنة”، إلى الفرقة المحلية للدرك الوطني، للإبلاغ عن اختفاء أبيه “ز.ر” في ظروف غامضة ومجهولة.

وعلى الفور تم تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية الموفرة من طرف قيادة الدرك الوطني، بتشكيل دوريات ثم التنقل إلى عين المكان، ومباشرة عمليات البحث والتحري.

وتم الاستعانة بالثنائي “السينوتقني”، وتقفّي أثر الرجل المختفي، لتثمر المجهودات في حدود الساعة السادسة والنصف صباحا، عن العثور عليه فاقد الوعي وبه جروح سطحية.

وتم نقل الخمسيني على جناح السرعة إلى أقرب مؤسسة صحية، لتلقي الإسعافات الأولية، وسلّم بعدها إلى عائلته وسط حالة من الارتياح والفرح.

بينما شرعت فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا، في فتح تحقيق حول الواقعة.