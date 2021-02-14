الدرك يعثر على مذبح سري للدواجن في مستغانم

فيما تمّ حجز 111 دجاجة مذبوحة

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك “سيدي علي” في مستغانم، من اكتشاف مذبح سري للدواجن ينشط بطريقة غير شرعية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المسمى “ع، م” بتحويل مرأب مسكنه إلى مذبح غير شرعي للدواجن، وبعد مراسلة السلطات القضائية والحصول على إذن بالتفتيش بالاستعانة بأفراد الشرطة التقنية، تم نهار، أول أمس، تفتيش المكان المذكور، ليتم حجز 111 دجاجة مذبوحة بوزن 134.5 كلغ و13 كلغ من أحشاء الدجاج، بالإضافة إلى معدات وأدوات للذبح.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص، أعطى تعليماته بحجز العتاد المستخدم في الذبح ووضعه في المحشر البلدي وإتلاف الدجاج والأحشاء المحجوزة، مع تقديم الموقوف فور إنهاء التحقيق.