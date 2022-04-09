الدرك يعثر على مزرعة مخدرات في تيميمون

تمكن من حجز 600 شجيرة عفيون وقنب هندي في منطقة طلمين

نفذ عناصر فرقة الدرك الوطني على مستوى بلدية طلمين التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لدائرة شروين جنوب غرب عاصمة الولاية تيميمون. عملية هامة، خلال اليومين الأخيرين، جاءت في إطار مواصلة الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات.

واستغلالا لمعلومات هامة وردت إلى مصالح الدرك الوطني بالمنطقة، مفادها وجود شخص. يقوم بالزراعة والمتاجرة غير الشرعية بالمخدرات، وحجزت كمية معتبرة من المخدرات.

وفي السياق، علمت “النهار” من مصادر موثوقة أن العملية تمت أول أمس الجمعة. أين تم اكتشاف بستان لزراعة أنواع مختلفة من المخدرات. على مستوى قصر “تمارين” الواقع بإقليم بلدية طلمين، وهو واحد من قصورها الإحدى عشر.

أين تم القيام بمداهمة وتفتيش البستان والمنزل المتواجد به بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة تيميمون. ليتم خلال العملية توقيف شخص وهو صاحب البستان وحجز أربع مائة وخمسين شجيرة من المخدر المعروف باسم الخشخاش المنوم “العفيون”. مزروعة داخل البستان.

هذا إضافة إلى سبع مائة وخمسين كبسولة من نفس المادة وكذا نحو ثمان مائة كبسولة جافة جاهزة من نفس المخدر .أيضا كانت متواجدة على مستوى منزل الشخص المشتبه فيه الذي تم توقيفه خلال هذه العملية.

وقد أضافت نفس المصادر في ذات الصدد أنه تم حجز مائة وخمسون شجيرة من القنب الهندي كانت مزروعة بنفس البستان. فيما تم نقل جميع المحجوزات إلى مقر فرقة الدرك الوطني وإنجاز ملف قضائي ضد الشخص المشتبه فيه الموقوف صاحب البستان . وذلك لتقديمه أمام الجهات القضائية بتيميمون.

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تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيق لأمن ولاية معسكر، من توقيف مشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة، بتهم بيع العملة المزورة وترويج الخمور والمخدرات.

وتم توقيف المعني، في قضية جناية المساهمة عن قصد في توزيع وبيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني وعرضها على التداول.

بالإضافة إلى تهم حيازة وترويج المشروبات الكحولية، الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. مع حيازة اسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

كما جاءت العملية بناء على معلومات مفادها حيازة هذا الاخير على كمية من المشروبات الكحولية. والمخدرات والمؤثرات العقلية، بمسكنه العائلي لغرض الترويج.

أين تم استصدار إذن بالتفتيش لمسكنه العائلي، وكانت نتائجه إيجابية حيث أسفرت على ضبط 648 وحدة مشروب كحولي. وكمية من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة. بالاضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

كما مكنت عملية التفتيش الدقيق للمسكن من ضبط عرضيا على مبلغ مالي يشتبه فيه أن يكون مزور. قدر بـ أكثر من 46 مليون سنتيم من فئة 2000 دج، كان مخبأ بأماكن متفرقة من المسكن.

وبعد عرض المبلغ المالي على الخبرة العلمية، تبين أن الأوراق النقدية المضبوطة مزورة. وبعد إستكمال اجراءات التحقيق، التي مكنت من تحديد هوية شريكيه في القضية المتواجدان في حالة فرار. في حين لا تزال التحريات مستمرة لتوقيفهما.

وبعد استفاء كامل الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق.