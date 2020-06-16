الدرك يفتح تحقيقا.. صاحب فيديو حادث المرور يروي حصريا لـ”النهار” تفاصيل صادمة

تسبب مجموعة من الشباب، اليوم الثلاثاء، في حادث مرور خطير على مستوى الطريق السريع بالدار البيضاء في العاصمة.

وإلتقط شاهد عيان، مقطع فيديو للحادث المروع الذي سببته تصرفات طائشة لمجموعة من الشباب كانوا على متن مركبة وقاموا بالتضييق على الضحية مما أدى إلى إنقلاب سيارته.

وتحدث مصور الفيديو، لتلفزيون النهار، عن تفاصيل الحادث، مؤكدا أن سيارة كانت تقل 4 شباب، قاموا بالتضييق على الضحية، كما شتموه ورموا عليه القارورات ودفعوه بالطريق.

مما أدى إلى إنحراف سيارة الضحية، وإنقلابها على حافة الطريق السريع.

وأكد ذات المتحدث، أن المتسببين في الحادث، فروا بمجرد إنقلاب السيارة، مما اضطره للتوجه لمصالح الدرك مباشرة للتبليغ عن الحادث.

لتباشر ذات المصالح، عملية البحث عن صاحب السيارة المتسبب في انقلاب سيارة

الضحية، والذي تعرض لإصابات طفيفة ويتواجد في صحة جيدة.

كما فتح درك العاصمة، تحقيقا في الفيديو المتداول حول هذا الحادث.