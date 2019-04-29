الدرك يفشل محاولة تهريب 35 قنطارا من الكوابل الكهربائية بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني لحاسي مفسوخ بوهران، من افشال محاولة تهريب 35 قنطارا من الكوابل الكهربائية.

العملية النوعية لذات العناصر، تمت اثر قيامهم بدائية عادية عبر الطريق الوطني رقم 13 الرابط بين لاديتي ارزيو ووادي تليلات.

أين تم الاشتباه في شاحنة من نوع “تويوتا”، كان على متنها شخصان بدت عليهما مظاهر القلق والارتباك.

ليتم إيقافها، وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق تم ضبط بداخلها 35 قنطارا من الكوابل الكهربائية التي تستعمل في الضغط العالي من نوع الالمنيوم.

ليتم اقتياد المشتبه فيهما لمقر الدرك، حيث وبعد التحقيق معهما حول مصدرها تبين أنهما قاما بشرائها من ولاية معسكر من عند شخص يجهلان اسمه.

قصد بيعها ببلدية سيدي الشحمي، ليتم حجز السلعة واستكمال التحقيقات مع الموقوفين قبل احالتهما على العدالة.